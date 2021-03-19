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Наука и технологии
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Мужчина выдавал себя за молодую девушку с помощью фильтров в приложении FaceApp

Выяснилось из-за одного неудачного снимка
Стало известно, что популярной блогершой под ником azusagakuyuki оказался 50-летний мужчина, который менял свою внешность с помощью приложения FaceApp.

Аккаунт велся от имени девушки Ясуко, увлеченной мотоциклами. Публиковались на странице ее фотографии с мотоциклом, а в постах можно было встретить информацию, посвященную мотоспорту. На одном из снимков в кадр вошло отражение мужчины, благодаря чему и стало понятно, что страница принадлежит не девушке, а 50-летнему мужчине.

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Впоследствии его позвали сняться в шоу на канале Nippon TV, в рамках которого он приехал на мотоцикле и, сняв шлем, показал свое настоящее лицо. Он подтвердил, что пользовался фильтром из FaceApp, меняя свое лицо и возраст. По его словам, все это было сделано из желания почувствовать себя интернет-звездой. Кроме того, он предположил, что прославиться шансов больше у молодой девушки, чем у “пожилого дяди”. Сейчас он продолжает публиковать фотографии с фильтром девушки.