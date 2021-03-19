Мужчина выдавал себя за молодую девушку с помощью фильтров в приложении FaceApp
Аккаунт велся от имени девушки Ясуко, увлеченной мотоциклами. Публиковались на странице ее фотографии с мотоциклом, а в постах можно было встретить информацию, посвященную мотоспорту. На одном из снимков в кадр вошло отражение мужчины, благодаря чему и стало понятно, что страница принадлежит не девушке, а 50-летнему мужчине.
Впоследствии его позвали сняться в шоу на канале Nippon TV, в рамках которого он приехал на мотоцикле и, сняв шлем, показал свое настоящее лицо. Он подтвердил, что пользовался фильтром из FaceApp, меняя свое лицо и возраст. По его словам, все это было сделано из желания почувствовать себя интернет-звездой. Кроме того, он предположил, что прославиться шансов больше у молодой девушки, чем у “пожилого дяди”. Сейчас он продолжает публиковать фотографии с фильтром девушки.