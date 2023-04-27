Наука и технологии
22:12, 27 апреля 2023
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Мужчина выиграл в лотерею благодаря ChatGPT: робот подобрал выигрышные номера

На основе данных выигрышей предыдущих лет

В Таиланде мужчина стал популярным после того, как рассказал свою историю выигрыша в лотерею.

По словам Паттавикорна Бунрина, он получил от чат-бота выигрышную комбинацию чисел на основе расчётов с определёнными параметрами.

В TikTok-видео мужчина рассказал, что задал чат-боту несколько гипотетических вопросов и предоставил ему выигрышные числа предыдущих лет. В ответ чат-бот выдал ему числа 57, 27, 29 и 99.

Стоит отметить, что хоть числа и принесли ему выигрыш, сумма оказалась небольшой – всего около 59 долларов. Тем не менее, история о том, что человек смог выиграть в лотерею, используя ИИ, привлекла внимание и вызвала надежды на лёгкий заработок у многих пользователей.

Источник:Mashable
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