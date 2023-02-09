Мужчина заговорил с иностранным акцентом из-за рака простаты

В нём сообщается, что у мужчины, страдавшего метастатическим раком простаты, внезапно появился неконтролируемый ирландский акцент, несмотря на отсутствие ирландского происхождения.

Стоит отметить, что это далеко не первый задокументированный случай проявления данного недуга. Это заболевание было описано врачами в 1907 году и считается достаточно редким — в медицинской литературе зафиксировано всего около 100 случаев.

По словам учёных, большинство таких случаев вызвано инсультом или травматическим повреждением головного мозга. И лишь несколько их них вызваны раком. Но даже в таком случае как правило это опухоли головного мозга.

В данном конкретном случае врачи считают, что акцент мужчины был вызван паранеопластическим неврологическим расстройством (ПНД) — повреждением мозга, вызванным иммунной реакцией на рак в другом месте тела.

Всё дело в том, что заболевание мужчины трансформировалось в мелкоклеточный нейроэндокринный рак простаты (NEPC). Несмотря на лечение, рак продолжал распространяться, достиг мозга и в конечном итоге стал причиной смерти мужчины.