Мужчину арестовали при попытке продать радиоактивный уран через интернет

Сообщается, что инцидент произошёл в центральном штате Махараштра. По подсчётам полицейских, мужчина пытался продать урана на 2,9 млн долларов (215 млн рублей), пишет Dawn. При этом продавец, идентифицированный как Джигар Пандья, получил «товар» от своего знакомого — другого индийца по имени Абу Тахир.

Правоохранители также отметили, что сам Тахир также был арестован после проведённого у него обыска. Подробностей о том, где мужчина «нашёл» такое количество обогащённого урана, не сообщается.

Напомним, что подобная история уже происходила ранее. В 2019 году, в Японии, продавец пытался сбыть обеднённый уран.