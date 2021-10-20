Мужчину арестовали за удаление цензуры с японских порнороликов

Но менее чем за год он успел заработать на этом кругленькую сумму

В сети появилась история об аресте 43-летнего мужчины в Японии. Попал же он под стражу за то, что, используя нейросеть, обходил цензуру местных роликов и продавал их.