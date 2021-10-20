Мужчину арестовали за удаление цензуры с японских порнороликов

Наука и технологии
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Мужчину арестовали за удаление цензуры с японских порнороликовНо менее чем за год он успел заработать на этом кругленькую сумму
В сети появилась история об аресте 43-летнего мужчины в Японии. Попал же он под стражу за то, что, используя нейросеть, обходил цензуру местных роликов и продавал их.
Сообщается, что за год Масаюки Накамото из города Такасаго заработал на этом почти 100 тыс долларов. Для того, чтобы убирать с видео «блюр», мужчина использовал технологию TecoGAN. Увидеть пример её работы вы можете ниже:
После того, как он избавлялся от цензуры в видео, мужчина продавал получившиеся ролики клиентам, пишет TJ со ссылкой на Yahoo! Japan. По последним данным, в период с ноября 2020 года по октябрь 2021 года он смог реализовать более 2,5 тыс видеофайлов. Общая сумма сделок составила 11 млн иен (около 96 тыс долларов).
На данный момент Накамото предъявлены обвинения в нарушении авторских прав, а также распространении контента порнографического содержания.