Мужчину, создававшего детское порно с помощью ИИ, посадили на 18 лет

Опубликовано 29 октября 2024, 08:191 мин.
Мужчину, создававшего детское порно с помощью ИИ, посадили на 18 летИ поделом
В Великобритании вынесли первый приговор за создание детской порнографии с помощью искусственного интеллекта: 27-летний Хью Нельсон получил 18 лет тюрьмы.
Он использовал программу Daz 3D для превращения обычных детских фотографий в порнографические изображения.
В некоторых случаях ему заказывали такие изображения, предоставляя фото детей из реальной жизни. В общей сложности за полтора года Нельсон заработал около £5000, продавая материалы в чатах.
При обыске его устройств полиция обнаружила, что он также склонял других к преступлениям.
Судья отметил, что действия Нельсона были «отвратительными и мучительными» и что использование технологий в подобных целях только отягощает преступление мужчины.
Напомним, что большинство популярных сервисов запрещают генерацию подобного контента.