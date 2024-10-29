Мужчину, создававшего детское порно с помощью ИИ, посадили на 18 лет

Он использовал программу Daz 3D для превращения обычных детских фотографий в порнографические изображения.

В некоторых случаях ему заказывали такие изображения, предоставляя фото детей из реальной жизни. В общей сложности за полтора года Нельсон заработал около £5000, продавая материалы в чатах.

При обыске его устройств полиция обнаружила, что он также склонял других к преступлениям.

Судья отметил, что действия Нельсона были «отвратительными и мучительными» и что использование технологий в подобных целях только отягощает преступление мужчины.

Напомним, что большинство популярных сервисов запрещают генерацию подобного контента.