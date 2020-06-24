Мужчины могут быть более склонны к раку кожи, чем женщины

В рамках исследования было выявлено три гена на Х-хромосоме, которые имели значительные мутации.”Из трех значительно мутированных генов, которые мы обнаружили в Х-хромосоме, только один ген имел специфический тип мутации и тот был у мужчин”, - поделился автор исследования, профессор Ян Уотсон.

Исследователи отметили, что за счет того, что у женщин имеются две Х-хромосомы, в отличии от мужчин, одна из них может выступать в роли резервной копии, в том случае, если первая подверглась мутации. Соавтор исследования добавил, что эти мутации могут помочь выяснить, почему именно мужчины с раком кожи имеют худшую выживаемость.