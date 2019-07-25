Мужчины назвали самые раздражающие мифы о себе

На новостном социальном ресурсе Reddit появилось обсуждение, где мужчины разоблачают гендерные мифы. Автор темы призвал мужчин на Reddit, вспомнить самые не соответствующие реальности мифы о себе, которые раздражают больше всего.

Всего за три дня тема набрала более 31,8 тысячи лайков и 19,4 тысячи комментариев.

Набравший больше всего лайков разоблачённый миф сводится к тому, что мужчины совсем не обязательно занимаются мастурбацией, если задерживаются в ванной комнате. Возможно, парень просто любит греться подолгу под душем или просматривает в ванной мемы.

Также отмечается, что многие мужчины комплексуют и имеют проблемы самооценкой. Один из пользователей посетовал, что движение бодипозитива обычно касается только женщин, хотя и у мужчин бывает сходные проблемы.

Оказалось, что иногда мужчины заинтересованы в свадьбе и имеют свои предпочтения в свадебной церемонии, тогда как их не принято спрашивать их мнение и учитывать вкусы при подготовке к свадьбе.

Является мифом и безэмоциональность «настоящих мужчин». Обычно у мужчин есть эмоции, хотя они и не обязательно это проявляют открыто. Более того, многие мужчины любят комплименты, способны самостоятельно справляться с глажкой, готовкой и даже воспитанием детей.