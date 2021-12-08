Мужчины оказались большими разносчиками коронавируса по сравнению с женщинами

В исследовании участвовало 75 человек разного возраста и пола. Все участники громко разговаривали или пели. Выяснилось, что в силу строения лёгких, более мощного голосового аппарата, мужчины выдыхают большее количество вирусных частиц. Ни женщины, ни дети, в силу отличающейся физиологии не переносят столько вируса.

Поэтому специалисты, проводившие исследование, заключили, что такие общественные места, как бары, спортивные арены, стадионы, концертные залы — наиболее опасные места для отдыха. Именно в таких местах больше всего собирается людей, которые громко разговаривают или поют.