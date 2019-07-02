Мужчины раскрыли свои самые постыдные привычки

На новостном социальном ресурсе Reddit появилось обсуждение, где мужчины делятся самыми постыдными привычками, которые они держат в тайне.

Автор темы призвал мужчин на Reddit, вспомнить самые отвратительные вещи, которые они делают, пока никто не видит. Он пожаловался, что решил спросить общественность, поскольку его 24-летний брат в момент написания поста сидит в туалете и одновременно ест хлопья. Всего за один день тема набрала более 16 тысяч лайков и 4,1 тысячи комментариев.

Жалоба автора темы вызвала живой отклик у пользователей. Один из них признался, что часто тоже есть в туалете или душе из-за спешки — куриные наггетсы и другую еду.

Пользователь huuaaang поддержал туалетную тему и признался, что регулярно справляет нужду из окна спальне, потому что ему лень дойти до туалета. Другому нравится нюхать свои газы, его поддержали многие, обладающие сходной «тайной страстью».

Ещё один пользователь признался, что месяцами не стирает и не меняет постельное бельё. Масса читателей его поддержали, особенно этим часто грешат в молодости. SleepyKsaurus, оправдываясь «сильной аллергией», кладёт рядом с кроватью на ночь футболку, чтобы пользоваться ей вместо носового платка.