Мужчины всё чаще идут на пластику: зачем и какие операции выбирают

Типичный пациент уже не ограничивается знаменитостями. На консультацию приходят как молодые люди, желающие исправить последствия травм, так и зрелые мужчины, стремящиеся убрать возрастные изменения. Нередко инициаторами перемен выступают близкие По словам Любови Сафоновой, выбор операции часто зависит от возраста.

Популярные операции у мужчин

По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), в мировом рейтинге мужских операций лидирует блефаропластика. В России же стабильно высоким спросом пользуются ринопластика и липосакция.