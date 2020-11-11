Наука и технологии
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Мужское бесплодие удалось вылечить ореховой диетой
Причем использовались на самые экзотические видов орехов
Проблема мужского бесплодия — очень серьезный вопрос, который очень редко поднимается в нашем обществе. К счастью, ученые со всего мира бьются над решением данной проблемы. Очередным успехом в этом направлении можно назвать способ, при которой мужское бесплодие удалось вылечить ореховой диетой.
Ученые из Испании провели эксперимент, в рамках которого взяли 72 добровольца мужского пола и разделили их на две группы по 48 и 24 человек. Первая группа в течение трех с половиной месяцев съедала по 60 грамм ореховой смеси (миндаль, фундук и грецкий орех), в то время как вторая питалась как обычно. По итогу специалисты заметили, что включение ореховой смеси увеличило количество сперматозоидов, а также положительно сказалось на их жизнеспособности, подвижности и морфологии (длина головы и хвоста).
Эта работа демонстрирует, что существуют некоторые чувствительные области сперматозоидов, которые реагируют на диету и которые могут привести к изменениям в сперме и ее способности к оплодотворению.