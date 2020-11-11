Мужское бесплодие удалось вылечить ореховой диетой

Ученые из Испании провели эксперимент, в рамках которого взяли 72 добровольца мужского пола и разделили их на две группы по 48 и 24 человек. Первая группа в течение трех с половиной месяцев съедала по 60 грамм ореховой смеси (миндаль, фундук и грецкий орех), в то время как вторая питалась как обычно. По итогу специалисты заметили, что включение ореховой смеси увеличило количество сперматозоидов, а также положительно сказалось на их жизнеспособности, подвижности и морфологии (длина головы и хвоста).