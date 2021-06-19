Музыка Моцарта оказалась полезной для мозга

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Европейской академии неврологии, сообщает издание ТАСС. В рамках научной работы исследователи провели эксперимент, участники которые стали люди, страдающие от эпилепсии. Выяснилось, что после того, как эпилептикам давали послушать музыку Моцарта у них на треть снижалась частота эпилептиформных разрядов.

“К нашему удивлению, мы зафиксировали существенные различия в активности мозга пациентов, слушавших "Сонату для двух фортепиано" Моцарта и 94-ю симфонию Гайдна. Прослушивание первого произведения снизило эпилептиформную активность на 32%, тогда как второе повысило ее на 45%”, — поделился результатами эксперимента профессор университета Масарика в Брно Иван Ректор.