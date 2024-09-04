Музыка определила, какие области мозга страдают от старения

В исследовании приняли участие 76 человек, которые слушали пьесу Иоганна Себастьяна Баха в условиях функционального МРТ. Результаты показали, что у пожилых людей участки мозга, отвечающие за сенсорное восприятие, активизируются сильнее, в то время как области, связанные с памятью, активны меньше.

Это указывает на то, что сенсорные зоны мозга у пожилых людей работают усерднее, чтобы компенсировать снижение активности областей, отвечающих за память, сообщили ученые.

Также было установлено, что новые вариации музыки вызывают меньше реакций в областях памяти у пожилых участников по сравнению с молодыми. Это может объяснить, почему пожилым людям труднее справляться с новыми изменениями.