Музыка определила, какие области мозга страдают от старения

Опубликовано 04 сентября 2024, 22:031 мин.
Музыка определила, какие области мозга страдают от старенияСтарые люди тоже могут запоминать музыку, но с усилием
Новое исследование из Орхусского университета, опубликованное в журнале Communications Biology, демонстрирует, что пожилые люди могут так же хорошо запоминать музыкальные произведения, как и молодые, хотя их мозг при этом работает иначе.
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В исследовании приняли участие 76 человек, которые слушали пьесу Иоганна Себастьяна Баха в условиях функционального МРТ. Результаты показали, что у пожилых людей участки мозга, отвечающие за сенсорное восприятие, активизируются сильнее, в то время как области, связанные с памятью, активны меньше.
Это указывает на то, что сенсорные зоны мозга у пожилых людей работают усерднее, чтобы компенсировать снижение активности областей, отвечающих за память, сообщили ученые.
Также было установлено, что новые вариации музыки вызывают меньше реакций в областях памяти у пожилых участников по сравнению с молодыми. Это может объяснить, почему пожилым людям труднее справляться с новыми изменениями.