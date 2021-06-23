Музыка в Instagram Stories теперь доступна и для россиян

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Музыка в Instagram Stories теперь доступна и для россиянВ других странах она работает с 2018 года
Напомним, что в Instagram возможность добавлять музыку в Stories появилась еще в 2018 году, однако россиянам эта функция была недоступна. И вот сейчас, спустя три года, фичей наконец можно воспользоваться и в России.
Для того, чтобы воспользоваться новой для россиян опцией необходимо загрузить или снять фото/видео, а затем прикрепить специальный стикер “Музыка”. Впоследствии пользователю будет предложено найти любую песню и выбрать определенный фрагмент. Причем в библиотеке присутствуют не только зарубежные треки, но и русскоязычные. Текст песни выводится на экран. Помимо прочего пользователям доступно изменение стиля текста, а также добавление анимации на манер караоке.
Отметим, что на данный момент в Instagram не объявляли о запуске данной функции в России официально, однако уже сейчас ряду пользователей она доступна.