Музыка в Instagram Stories теперь доступна и для россиян

Для того, чтобы воспользоваться новой для россиян опцией необходимо загрузить или снять фото/видео, а затем прикрепить специальный стикер “Музыка”. Впоследствии пользователю будет предложено найти любую песню и выбрать определенный фрагмент. Причем в библиотеке присутствуют не только зарубежные треки, но и русскоязычные. Текст песни выводится на экран. Помимо прочего пользователям доступно изменение стиля текста, а также добавление анимации на манер караоке.

Отметим, что на данный момент в Instagram не объявляли о запуске данной функции в России официально, однако уже сейчас ряду пользователей она доступна.