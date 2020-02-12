Музыкальные компании буду искать новых звезд при помощи искусственного интеллекта

Так, нейросеть займется анализом множества различных треков на популярных стриминговых сервисах, а также в соцсетях, после чего попытается найти среди их авторов 15-20 молодых перспективных музыкантов. Таким образом набор алгоритмов сможет сделать за считанные дни то, на что обычные люди тратят несколько месяцев. По заявлению представителя музыкального лейбла, искусственный интеллект еженедельно будет анализировать по 150 тыс треков на таких площадках как SoundCloud, YouTube, Spotify и TikTok.

По словам компании, на данный момент она лишь начала использовать нейросеть для поиска перспективных музыкантов, а потому прямо сейчас у нее нет никаких показателей, которыми можно было бы поделиться для наглядности.