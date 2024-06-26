Музыкальные лейблы подали в суд на ИИ-стартапы за нарушение авторских прав

Иски были поданы в федеральные суды Бостона и Нью-Йорка, и истцы требуют компенсации до $ 150,000 за каждую песню или долю от прибыли компаний. Глава Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии (RIAA) Митч Глейзер заявил, что такие нелицензированные сервисы отбрасывают назад развитие инновационного ИИ.

В исках указаны примеры, когда с помощью сервиса Suno создавались песни, имитирующие работы Чака Берри, Джеймса Брауна, Майкла Бубле и ABBA. Suno и Udio отказались комментировать ситуацию.

Нарушение прав собственности на творческие произведения для обучения генеративных моделей ИИ стало горячей темой, поскольку технологии стремительно развиваются и становятся более прибыльными. Два иска касаются сервисов генерации музыки, которые позволяют создавать песни по простым запросам.