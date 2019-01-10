МВД готовит повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в интернете

Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило законопроект, предусматривающий повышенные штрафы за пропаганду наркотиков в интернете. Документ уже опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В соответствии с законопроектом, штрафы для граждан составят от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — миллион рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Также законопроект увеличивает штрафы для интернет-провайдеров, не выполнивших требований по блокировки запрещённых сайтов в России. Штрафы вырастут до 10-30 тысяч рублей для должностных лиц и 100-500 тысяч рублей для юридических.