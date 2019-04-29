МВД получит доступ к данным наркоманов, алкоголиков и психбольных

МВД просит у правительства право доступа к данным пациентов, отнесенным к врачебной тайне. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ведомства.

В марте 2019 года руководство МВД направило вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой письмо с предложением «оптимизировать процесс получения органами внутренних дел сведений о лицах, имеющих психические расстройства, больных алкоголизмом и наркоманией и представляющих опасность для окружающих».

В письме отмечается, что отсутствие такой информации фактически лишает полицию исполнять обязанности по предупреждению преступлений, которые могут совершить пациенты с такими проблемами.

В Минздраве пока не ответили на запрос журналистов и властей. Тем не менее, в конце 2018 года Минздрав не позволил внести на рассмотрение Госдумы аналогичный законопроект, разработанный ГИБДД. Профессиональное сообщество, а также правозащитники уже выступили против доступа правоохранительных органов к данным о пациентах.