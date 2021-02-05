МВД запросит доступ к контактам россиян для борьбы с мошенниками

Как отмечают специалисты, предоставление этих прав сделает ваши контакты полностью прозрачными для полиции, пишет Коммерсантъ. Но таким образом правоохранители смогут защитить вас от звонков с мошеннических номеров. При этом журналисты издания отмечают, что в случае утечки баз данных МВД в сеть, ваши контакты также окажутся в руках злоумышленников.

Напомним, что накануне стало известно о желании Минцифры вывести данные о местоположении россиян из-под охраны тайны связи. Если новый законопроект министерства вступит в силу, то силовики смогут узнавать о геолокации пользователей без необходимости получать соответствующее решение суда.