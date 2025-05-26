МВД предложило вместо самозапрета на кредиты ввести тотальную блокировку

Филиппов предложил сделать так, чтобы взятие кредитов разблокировалось индивидуально и только по запросу конкретного гражданина, после тщательной проверки. По мнению Филиппова, введение полного запрета позволит усилить борьбу с мошенничеством, подвергая людей тщательной проверке при попытке снять запрет.

Представитель МВД отметил, что уже 11 млн россиян самостоятельно заблокировали взятие кредитов, но обязательный запрет обеспечит большую защиту для всех граждан.

При этом мнения экспертов разделились. Например, директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров считает предложение логичным для борьбы с мошенничеством, а консультант по ИБ Алексей Лукацкий, напротив, уверен, что такая практика может создать проблемы для честных граждан, не искореняя мошенничество полностью.