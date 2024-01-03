МВД предупредило россиян об опасности общественных зарядок для смартфонов

При подключении к таким зарядным устройствам можно лишиться конфиденциальных данных. Опасность заключается в том, что «начинкой» могут оказаться не обычные USB-кабели, а специализированные, которые нужны для считывания данных с телефонов, планшетов и ноутбуков. В общественные зарядки может быть встроено и специальное хакерское оборудование.

Причём заниматься сливом информации могут не только профессиональные киберпреступники, но и владельцы зарядных стоек, например, для торговли украденными данными.

Чтобы обезопасить себя от такой ситуации, следует избегать зарядки устройств от подобных станций, использовать только свои зарядные устройства и подключаться к обычным розеткам. А если выхода нет, выключать девайс при подключении. Не давать никаких разрешений, если при подключении к общественной зарядке какие-то приложения вдруг активизируются якобы для лучшей работы или под какими-либо предлогами.