МВД предупредило россиян об усилении маскировки мошенников под банки и компании

Спуфинг предполагает три основных типа атак: подмена номера, сайта или файла. При подмене номера злоумышленники звонят от лица банков, известных компаний или кого-то из знакомых, если заполучают такую информацию. Подмена сайта — максимальная маскировка фишингового или другого мошеннического ресурса под сайты банков, компаний с практически идентичным доменным именем, расцветкой, логотипами и т.д. Когда мошенники подменяют файл, вместо ожидаемой корреспонденции подсовывают файл с вредоносным скриптом или вирусом; как правило, подменяют рабочие документы.

Чтобы пользователи не стали жертвами мошенников, в МВД посоветовали обращать внимание на адреса отправителей сообщений, не терять бдительность и осторожность во время работы с почтовыми вложениями, проверять адресную строку в браузере, чтобы не пропустить подмену домена, осмотрительно относиться к телефонным звонкам и не разглашать в сети свои личные данные.