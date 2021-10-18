МВД разработало систему слежения за угнанными автомобилями

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МВД разработало систему слежения за угнанными автомобилямиОна будет работать на базе Российских процессоров "Эльбрус".
МВД закупило около 450 серверов, которые работают на основе российских процессоров «Эльбрус», чтобы использовать их в своей новой системе «Паутина». Она предназначена для поиска преступлений, связанных с автомобилями, с помощью фотографий и видеоматериалов по всей стране.
В конце апреля стало известно, что «Паутина» уже была развернута на территории Центрального федерального округа. До конца года МВД собирается внедрить «Паутину» в большую часть регионов России. Разработка полицейского программного обеспечения велась на деньги московской мэрии.
Как сообщает замгендиректора по развитию компании МЦСТ Константин Трушкин: «Данные с дорожных камер будут литься на серверы “Эльбрус”; там они будут обрабатываться, храниться, там же будет проводиться аналитика и формирование документов, вроде автоматических штрафов»