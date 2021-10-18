МВД разработало систему слежения за угнанными автомобилями

В конце апреля стало известно, что «Паутина» уже была развернута на территории Центрального федерального округа. До конца года МВД собирается внедрить «Паутину» в большую часть регионов России. Разработка полицейского программного обеспечения велась на деньги московской мэрии.

Как сообщает замгендиректора по развитию компании МЦСТ Константин Трушкин: «Данные с дорожных камер будут литься на серверы “Эльбрус”; там они будут обрабатываться, храниться, там же будет проводиться аналитика и формирование документов, вроде автоматических штрафов»