МВД России: каждое четвёртое преступление совершается с помощью кибертехнологий

Каждое четвёртое преступление в России совершается в интернете или с помощью компьютерных технологий, как сказал заместитель начальника Следственного департамента МВД России, Данил Филиппов.

С начала года в стране зарегистрировано около 400 000 киберпреступлений, из которых 3%, что составляет 11 000 случаев, связаны с незаконным доступом к компьютерной информации.

Однако, по его словам, было всего 87 преступлений с использованием вредоносных программ и 67 преступлений, связанных с атаками на критическую информационную инфраструктуру. Эти цифры могут быть недооценены из-за нелегальных действий, которые организации успешно предотвращают, и поэтому не сообщают об этих инцидентах в правоохранительные органы.

Данил Филиппов подчеркнул, что киберпреступники в основном нацеливаются на личные аккаунты пользователей и их почтовые ящики, пытаясь через них проникнуть в организации и совершить преступления. Поэтому он подчеркнул важность обеспечения безопасности клиентов, что касается безопасности бизнеса в целом. Кроме того, он подчеркнул важность обучения предпринимателей безопасным практикам в цифровом бизнесе.