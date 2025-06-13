МВД России намерено получить разрешение на быструю блокировку банковских счетов

Плотницкий отметил существующие задержки в замораживании средств, которые требуют согласования с судебными органами, подчеркнув необходимость создания механизма более быстрого реагирования. Он заявил, что временное приостановление действия счетов является превентивной мерой против мошенников, и подчеркнул необходимость своевременного доступа к банковским данным для расследования преступлений.

Представитель МВД предложил принять закон, обязывающий банки предоставлять необходимую информацию в трёхдневный срок, ссылаясь на проблемы с получением своевременных ответов от финансовых учреждений. Он подчеркнул важность наделения правоохранительных органов полномочиями по активному противодействию преступной деятельности, выступив за создание более эффективного механизма борьбы с мошенничеством, позволяющего предотвращать преступления, а не просто реагировать на них.

«Самые большие утечки персональных данных, банковской информации, идёт не со стороны органов внутренних дел или государственных органов, она идёт со стороны самих кредитных организаций», – подчеркнул Плотницкий.