МВД России организовало крупнейшую закупку систем хранения данных

Министерство внутренних дел (МВД) России готовится к масштабной закупке систем хранения данных (СХД) через электронный аукцион. Это одна из самых крупных закупок такого рода за последние два года, она оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Приобретённое оборудование будет использоваться для укомплектования Федерального центра обработки данных (ФЦОД).

СМИ утверждают, что на строительство ФЦОД в период с 2021 по 2024 годы будет выделено общее финансирование в размере 7 миллиардов рублей. В ближайшие несколько лет МВД также получит 36,54 миллиарда рублей на цифровую модернизацию и развитие связанной инфраструктуры. Специалисты отмечают, что уровень серверной инфраструктуры в таких ведомствах, как МВД, ежегодно растёт на 15–20%, что делает закупки СХД крайне необходимыми.

СМИ сообщают, что с начала 2022 года уже было проведено шесть закупок оборудования СХД для ФЦОД на общую сумму около 3,5 миллиарда рублей. Большинство из них включало китайское оборудование, такие как серверы и хранилища Huawei, но также была одна закупка российского оборудования на сумму 320 миллионов рублей. В новой закупке нет ограничений на иностранное оборудование, поэтому эксперты считают, что это может включать в себя как отечественные решения, такие как «Аэродиск» и YADRO, так и зарубежные варианты от Huawei и Lenovo.