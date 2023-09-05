МВД России организовало крупнейшую закупку систем хранения данных

МВД России организовало крупнейшую закупку систем хранения данныхДля оснащения Федерального центра обработки данных (ФЦОД)
Министерство внутренних дел открыло крупнейшую за последние годы закупку систем хранения данных
Министерство внутренних дел (МВД) России готовится к масштабной закупке систем хранения данных (СХД) через электронный аукцион. Это одна из самых крупных закупок такого рода за последние два года, она оценивается в 1,6 миллиарда рублей. Приобретённое оборудование будет использоваться для укомплектования Федерального центра обработки данных (ФЦОД).
СМИ утверждают, что на строительство ФЦОД в период с 2021 по 2024 годы будет выделено общее финансирование в размере 7 миллиардов рублей. В ближайшие несколько лет МВД также получит 36,54 миллиарда рублей на цифровую модернизацию и развитие связанной инфраструктуры. Специалисты отмечают, что уровень серверной инфраструктуры в таких ведомствах, как МВД, ежегодно растёт на 15–20%, что делает закупки СХД крайне необходимыми.
СМИ сообщают, что с начала 2022 года уже было проведено шесть закупок оборудования СХД для ФЦОД на общую сумму около 3,5 миллиарда рублей. Большинство из них включало китайское оборудование, такие как серверы и хранилища Huawei, но также была одна закупка российского оборудования на сумму 320 миллионов рублей. В новой закупке нет ограничений на иностранное оборудование, поэтому эксперты считают, что это может включать в себя как отечественные решения, такие как «Аэродиск» и YADRO, так и зарубежные варианты от Huawei и Lenovo.