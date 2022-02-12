МВД России сообщило о сбое информационной системы, на базе которой работает ведомство

В состав системы входит сервис специального программного обеспечения федеральной информационной системы Госавтоинспекции «ФИС ГИБДД-М», с помощью которого проводят весь комплекс проверок, необходимых для регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений. Из-за сбоя в работе информационной системы нарушилось функционирование сервиса.

Причина заключается в сбое работы электросистем АО «Электронная Москва», на базе которой МВД обрабатывает данные. При этом сообщается, что сейчас основные последствия сбоя устранены и основные функции «ФИС ГИБДД-М» восстановлены, но питание подаётся по резервной схеме, поэтому нет возможности возобновить функционирование сервиса в полной мере.

Отмечается, что технические работы на стороне АО «Электронная Москва» продолжаются.