МВД выступило против эксперимента «Почты России» по интернет-торговле вином: ведомство объяснило причины

МВД выступило против эксперимента «Почты России» по интернет-торговле вином: ведомство объяснило причиныВ законопроекте нет запрета на продажу алкоголя детям
Министерство внутренних дел России выступило против экспериментальной онлайн-торговли вином «Почтой России». В ведомстве объяснили причины отказа в поддержке этой инициативы.
Фото: Yandex.ru
Как отметили в МВД, законопроект разрабатывался Минфином, а ведомство не участвовало и не предлагало своё видение ситуации. Между тем предлагаемая онлайн-продажа вина «носит непубличный характер», поэтому заказать алкоголь через «Почту России» могут дети и подростки. То есть в проекте не учтён запрет на продажу спиртного этой возрастной категории.
Также нет конкретики в отношении региональных ограничений по месту и времени продажи алкоголя. В силу этого могут пострадать сотрудники почты, так как возрастает вероятность «совершения противоправных действий или посягательств» против них.