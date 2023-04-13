МВД выступило против эксперимента «Почты России» по интернет-торговле вином: ведомство объяснило причины

Как отметили в МВД, законопроект разрабатывался Минфином, а ведомство не участвовало и не предлагало своё видение ситуации. Между тем предлагаемая онлайн-продажа вина «носит непубличный характер», поэтому заказать алкоголь через «Почту России» могут дети и подростки. То есть в проекте не учтён запрет на продажу спиртного этой возрастной категории.

Также нет конкретики в отношении региональных ограничений по месту и времени продажи алкоголя. В силу этого могут пострадать сотрудники почты, так как возрастает вероятность «совершения противоправных действий или посягательств» против них.