МВФ назвал ИИ причиной будущих проблем с рабочими местами для людей

Согласно анализу МВФ, наибольшему риску подвержены развитые экономики, в то время как развивающиеся рынки и страны с низким уровнем дохода столкнутся с меньшими проблемами.

Кристалина Георгиева, управляющий директор МВФ, в своем блоге отметила, что в большинстве сценариев ИИ, скорее всего, усугубит общее неравенство.

Это тревожная тенденция, которую политикам необходимо активно решать, чтобы предотвратить дальнейшее усиление социальных напряжений.

Заявление МВФ подчеркивает важность принятия мер для смягчения потенциальных негативных последствий автоматизации и ИИ на рынке труда.

Важно, чтобы правительства и организации разработали стратегии для поддержки работников и обеспечения их переобучением и адаптацией к меняющемуся ландшафту рабочих мест.