МВФ просят Сальвадор отказаться от официального использования криптовалюты в стране

В прошлом году Сальвадор хотела получить кредит МВФ в размере 1,3 млрд долларов, но переговоры зашли в тупик из-за опасений кредитора по поводу биткоина.

Исполнительные директора МВФ, представляющие 190 стран-членов фонда, отметили риски биткоина для “финансовой стабильности, финансовой целостности и защиты потребителей”, говорится в заявлении фонда. Они призвали власти Сальвадора сузить сферу действия закона о биткойнах, лишив биткойн статуса законного платежного средства.

В сентябре 2021 года Сальвадор объявила криптовалюту законным платежным средством в своей стране, наряду с долларом США. Это пока что единственная страна, принявшая биткоин в качестве официального платежного средства.