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МВФ просят Сальвадор отказаться от официального использования криптовалюты в стране

Чтобы предоставить ей кредит
Совет директоров Международного валютного фонда призвал Сальвадор лишить биткоин статуса законной валюты. Именно этот статус стал основным препятствием для попыток страны получить кредит от фонда.
МВФ просят Сальвадор отказаться от официального использования криптовалюты в стране

В прошлом году Сальвадор хотела получить кредит МВФ в размере 1,3 млрд долларов, но переговоры зашли в тупик из-за опасений кредитора по поводу биткоина.

Исполнительные директора МВФ, представляющие 190 стран-членов фонда, отметили риски биткоина для “финансовой стабильности, финансовой целостности и защиты потребителей”, говорится в заявлении фонда. Они призвали власти Сальвадора сузить сферу действия закона о биткойнах, лишив биткойн статуса законного платежного средства.

В сентябре 2021 года Сальвадор объявила криптовалюту законным платежным средством в своей стране, наряду с долларом США. Это пока что единственная страна, принявшая биткоин в качестве официального платежного средства.

Источник: Bloomberg
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