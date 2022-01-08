Мы настаиваем: учёные из Южной Африки утверждают, что «Омикрон» станет концом острой фазы COVID-19

На основании этого исследования медики пришли к выводу, что именно омикрон-вариант коронавируса может стать причиной окончания острой фазы пандемии. Все изученные случаи заболевания «Омикроном» подтвердили предположения о «беспрецедентной скорости» распространения этого штамма и более лёгких формах его протекания по сравнению с другими вариантами COVID-19.

«Если эта модель сохранится и будет повторяться во всём мире, мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — сообщили врачи.