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"Мы сами себя заражаем": врач объяснила порядок действий после посещения общественных мест

И в чем заключается профилактика коронавируса
Пандемия COVID-19 и не собирается заканчивается, поэтому врач-инфекционист Светлана Ищенко рассказала россиянам о порядке действий после посещения общественных мест, откуда с легкостью можно принести частицы вируса.
"Мы сами себя заражаем": врач объяснила порядок действий после посещения общественных мест

Самое главное – использование масок в общественных местах. Оно может защитить от заражения COVID-19, заявила эксперт.

Но наилучшего эффекта можно достичь, если по приходу домой прополоскать нос и рот. “При попадании на кожу рук возбудителя мы лицо трогаем, то есть мы сами себя заражаем, поэтому нужно почаще обрабатывать руки”, — объясняет Ищенко.

Даже если вы смогли заразиться, то, по словам врача, клинические проявления болезни будет напрямую зависеть от количества вируса, которое вы получили, а также от состояние вашей иммунной системы.

А в качестве профилактики, во времена новых волн заражения, она посоветовала обратить внимание на качество питания, потому что от микрофлоры кишечника зависит общее состояние вашей иммунной системы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ТАСС
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