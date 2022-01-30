"Мы сами себя заражаем": врач объяснила порядок действий после посещения общественных мест

Самое главное – использование масок в общественных местах. Оно может защитить от заражения COVID-19, заявила эксперт.

Но наилучшего эффекта можно достичь, если по приходу домой прополоскать нос и рот. “При попадании на кожу рук возбудителя мы лицо трогаем, то есть мы сами себя заражаем, поэтому нужно почаще обрабатывать руки”, — объясняет Ищенко.

Даже если вы смогли заразиться, то, по словам врача, клинические проявления болезни будет напрямую зависеть от количества вируса, которое вы получили, а также от состояние вашей иммунной системы.

А в качестве профилактики, во времена новых волн заражения, она посоветовала обратить внимание на качество питания, потому что от микрофлоры кишечника зависит общее состояние вашей иммунной системы.

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