«Мы такое демонстрировали ещё 20 лет назад»: в России сравнили новейшую британскую систему Sky Sabre с отечественным С-400

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«Мы такое демонстрировали ещё 20 лет назад»: в России сравнили новейшую британскую систему Sky Sabre с отечественным С-400Не в пользу британской новинки
Некоторое время назад министерство обороны Великобритании рассказало о создании своей новейшей системы противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre. Теперь же появился комментарий от российского военного эксперта Сергея Хатылёва.
В рамках анонса разработки, британские специалисты заявили о возможности системы поражать малоразмерные цели. В качестве примера был приведён теннисный мяч, летящий со скоростью звука.
На это Хатылёв ответил, что отечественные технологии были способны на подобное ещё 20 лет назад.
Мы этим примером иллюстрировали наши системы слежения за воздушными и космическими телами больше 20 лет назад. Тогда говорилось, что наши системы способны обнаружить над Средиземным морем, выдать целеуказания и уничтожить объект размером с теннисный мячик.
Сергей Хатылёв
При этом эксперт заявил, что та же С-400 способна уничтожить цель, размер которой не превышает пятирублёвой монеты и находящуюся на высоте 70 км.
Источник: Lenta.ru