Мягкий и гибкий робот Leafbot пройдет там, где другие застревают

Leafbot обладает гибким и простым конструктивом, что позволяет ему двигаться по наклонным поверхностям и преодолевать препятствия. Его «тело» выполнено из силиконовой резины с изогнутыми выступами, имитирующими лапки. Вибрирующий мотор помогает роботу двигаться и преодолевать различные преграды.

В отличие от жестких роботов, которые требуют сложного управления, Leafbot может легко адаптироваться к различным поверхностям. Исследования показали, что его изогнутая форма позволяет преодолевать склоны до 30 градусов и другие препятствия, такие как полукруглые барьеры.

Этот робот может быть полезен в разных сферах, от спасательных операций в зонах бедствий до инспекции трубопроводов и подземных исследований. Также Leafbot пригодится в сельском хозяйстве для анализа почвы и осмотра посевов, не повреждая сельскохозяйственные угодья.

Ученые считают, что в будущем, с развитием ИИ и машинного обучения, Leafbot сможет работать в автономном режиме, адаптируясь к различным условиям в реальном времени.