Мясников: почему в России омикрон-штамм может быть не таким безопасным

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Мясников: почему в России омикрон-штамм может быть не таким безопаснымИ что нужно сделать, чтобы это изменить в лучшую сторону
Как-то так повелось, что омикрон-штамм COVID-19 принято считать менее опасным, чем предыдущие мутации. Но российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для России это утверждение может быть не совсем справедливым.
По мнению специалиста, то, что вызываемое омикроном заболевание проходит в лёгкой форме, касается лишь тех стран, в которых уровень вакцинации достаточно высок.
Данные об относительной безопасности омикрона идут из стран, где вакцинировано 70-80% населения. У нас, с нашим достаточно низким уровнем вакцинации, мы до конца не знаем.
Александр Мясников
При этом врач также напомнил о важности понимания, при каких условиях нужно вызывать врача, если человек заразился омикроном. Так, если температура 38,5 и она не снижается жаропонижающим средством, то в таком случае следует незамедлительно вызывать скорую помощь.
Источник: Lenta.ru