Мясников: почему в России омикрон-штамм может быть не таким безопасным

И что нужно сделать, чтобы это изменить в лучшую сторону

Как-то так повелось, что омикрон-штамм COVID-19 принято считать менее опасным, чем предыдущие мутации. Но российский врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что для России это утверждение может быть не совсем справедливым.