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Мясной мед. Отдельный вид пчел предпочитает падаль цветам

Если вы не живете в тропиках, то бояться их не стоит
Если вы представите пчелу вы, скорее всего, подумаете о красивой пчеле, жужжащей от цветка к цветку и собирающую пыльцу для возвращения ее в улей. Но более необычная группа пчел может быть найдена в тропических лесах, они настолько часто питаются падалью, что в результате их микробиом кишечника схож с микробиомом гиен и грифов, которые тоже питаются падалью, выяснили ученые из США.
Мясной мед. Отдельный вид пчел предпочитает падаль цветам

Так как они питаются трупами, а не собирают пыльцу, у этого вида сильно уменьшена корзинка для пыльцы по сравнению с "вегетарианскими" пчелами.

Это единственные пчелы в мире, которые эволюционировали, чтобы использовать источники пищи, не производимые растениями, что является довольно примечательным изменением в пищевых привычках

Дуг Янег
Энтомолог

Дуг Янег и его коллеги задались вопросом, развились ли у этих пчел-стервятников, учитывая их радикальное изменение в рационе питания, отличные микробиомы, и провели серию экспериментов, чтобы выяснить это.

Взрослые пчелы, использованные в экспериментах, были собраны на полевых станциях в Ла-Сельве и Лас-Крусес, Коста-Рика, в апреле 2019 года. Для сравнения команда также собрала пчел, питавшихся как мясом, так и цветами, а также пчел, питавшихся исключительно пыльцой.

Анализ внутренностей показал, что наиболее сильные изменения микробиома были обнаружены у пчел-стервятников, которые питались исключительно мясом. В этих микробиомах было много бактерий Lactobacillus, они известны тем, что помогают переваривать плоть.

Эти бактерии похожи на те, которые встречаются у настоящих грифов, а также гиен и других животных, питающихся падалью, что, предположительно, помогает защитить их от патогенов, которые могут появляться в падали.

Источник: ARS Technica
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