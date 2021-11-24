Мясной мед. Отдельный вид пчел предпочитает падаль цветам

Если вы не живете в тропиках, то бояться их не стоит

Если вы представите пчелу вы, скорее всего, подумаете о красивой пчеле, жужжащей от цветка к цветку и собирающую пыльцу для возвращения ее в улей. Но более необычная группа пчел может быть найдена в тропических лесах, они настолько часто питаются падалью, что в результате их микробиом кишечника схож с микробиомом гиен и грифов, которые тоже питаются падалью, выяснили ученые из США.