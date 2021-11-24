Мясной мед. Отдельный вид пчел предпочитает падаль цветам

Мясной мед. Отдельный вид пчел предпочитает падаль цветамЕсли вы не живете в тропиках, то бояться их не стоит
Так как они питаются трупами, а не собирают пыльцу, у этого вида сильно уменьшена корзинка для пыльцы по сравнению с "вегетарианскими" пчелами.
Это единственные пчелы в мире, которые эволюционировали, чтобы использовать источники пищи, не производимые растениями, что является довольно примечательным изменением в пищевых привычках
Дуг Янег и его коллеги задались вопросом, развились ли у этих пчел-стервятников, учитывая их радикальное изменение в рационе питания, отличные микробиомы, и провели серию экспериментов, чтобы выяснить это.
Взрослые пчелы, использованные в экспериментах, были собраны на полевых станциях в Ла-Сельве и Лас-Крусес, Коста-Рика, в апреле 2019 года. Для сравнения команда также собрала пчел, питавшихся как мясом, так и цветами, а также пчел, питавшихся исключительно пыльцой.
Анализ внутренностей показал, что наиболее сильные изменения микробиома были обнаружены у пчел-стервятников, которые питались исключительно мясом. В этих микробиомах было много бактерий Lactobacillus, они известны тем, что помогают переваривать плоть.
Эти бактерии похожи на те, которые встречаются у настоящих грифов, а также гиен и других животных, питающихся падалью, что, предположительно, помогает защитить их от патогенов, которые могут появляться в падали.