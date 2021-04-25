Мятный чай оказался вредным для здоровья

Так, по словам специалиста, люди, которые часто пьют мятный чай непреднамеренно вредят здоровью. Дело в том, что в больших количествах данный напиток может являться токсичным. Кроме того, в его составе есть ментол, который, в свою очередь, отрицательно влияет на терморегуляцию тела.

Помимо прочего, опасным может быть и популярный чай с лимоном. Согласно данным, опубликованным ФАН, этот напиток содержит в себе фториды, а также он имеет повышенный уровень кислотности, что в сочетании может привести к кариесу и возникновению язв во рту.

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