Мыши, выведенные российскими учёными, помогут в ускоренной разработке новых лекарств от коронавируса

Благодаря таким мышам ускорится изучение вируса, разработка вакцин и других препаратов для борьбы с коронавирусом. Этим мышам внедрили в организм рецептор hACE2, посредством которого коронавирус попадает в организм, поэтому они могут легко заражаться, как и люди.

Особенность выведенных мышей — ген, отвечающий за вход коронавируса в организм. Он может «включаться» в нужный учёным момент.

«Было принято решение вывести мышей, у которых способность заражаться SARS-CoV-2 включается только при необходимости. Работа гена, ответственного за экспрессию hACE2, у мышей от рождения заблокирована — они безопасны для окружающих. В их ген встроен особый «блокиратор», который препятствует экспрессии hACE2. Чтобы снять блок, мышей достаточно обработать препаратом тамоксифен. После этого «заслонка» в гене удаляется, и мыши становятся способными заражаться коронавирусом», — рассказал Алексей Дейкин.