На 3D-принтере напечатали деталь для наушников, записывающую мозговую активность

Эти гибкие датчики, созданные с помощью 3D-печати, не только регистрируют электрофизиологическую активность мозга, но также могут собирать пот.

Интересно, что датчики способны анализировать лактат в поту, который является органической кислотой, вырабатываемой организмом во время физической активности.

Благодаря тому, что ухо содержит потовые железы и находится рядом с мозгом, наушники становятся идеальным инструментом для сбора подобных данных.

Они, в свою очередь, могут использоваться для диагностики различных типов приступов. Кроме того, они могут помочь лучше понять личную производительность во время физических упражнений, а также мониторить уровни стресса и концентрации.