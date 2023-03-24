На 3D-принтере напечатали торт. Впервые сразу из 7 ингредиентов

Исследователи использовали 3D-принтер, способный термически обрабатывать напечатанные слои с помощью лазера. «Чернила», использованные в эксперименте, состояли из печенья, арахисового масла, глазури, шоколадной пасты, клубничного желе, банана и вишнёвого соуса.

Печенье сначала измельчили блендером и смешали с водой и маслом, чтобы получилась паста, а бананы размяли вилкой. Остальные ингредиенты использовались в первоначальном виде.

Первые попытки печати не увенчались успехом, поскольку некоторые ингредиенты растекались под собственным весом, в результате чего получалась бесформенная масса. Ученые обнаружили, что очень важно соблюдать правильную пропорцию ингредиентов, а также скорость подачи, толщину слоя и последовательность печати.