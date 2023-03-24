На 3D-принтере напечатали торт. Впервые сразу из 7 ингредиентов

На 3D-принтере напечатали торт. Впервые сразу из 7 ингредиентовРанее получалось использовать не более двух
Учёные из Колумбийского университета впервые успешно напечатали с помощью 3D-принтера торт из семи ингредиентов. Это заметный прогресс по сравнению с предыдущими попытками, в которых использовалось не более двух ингредиентов.
Фото: Nature
Исследователи использовали 3D-принтер, способный термически обрабатывать напечатанные слои с помощью лазера. «Чернила», использованные в эксперименте, состояли из печенья, арахисового масла, глазури, шоколадной пасты, клубничного желе, банана и вишнёвого соуса.
Печенье сначала измельчили блендером и смешали с водой и маслом, чтобы получилась паста, а бананы размяли вилкой. Остальные ингредиенты использовались в первоначальном виде.
Первые попытки печати не увенчались успехом, поскольку некоторые ингредиенты растекались под собственным весом, в результате чего получалась бесформенная масса. Ученые обнаружили, что очень важно соблюдать правильную пропорцию ингредиентов, а также скорость подачи, толщину слоя и последовательность печати.
Отрегулировав эти параметры, команда успешно напечатала торт с основой из печенья, затем более мягкие ингредиенты, такие как арахисовое масло и шоколадная паста, и, наконец, слои бананового пюре и вишни.
Этот прорыв демонстрирует потенциал для печати продуктов питания со сложным составом и различной плотностью ингредиентов при минимальном вмешательстве человека. В будущем эта технология может проложить путь к созданию широкого спектра блюд с помощью 3D-принтеров.