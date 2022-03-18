На 3D-принтере распечатали клетки, участвующие в производстве спермы

Для этого ими была проведена биопсия стволовых клеток из яичек мужчин, страдавших самой тяжелой формой бесплодия. Далее они вырастили дополнительные клетки, а также напечатали на 3D-принтере полую трубчатую структуру, которая имитировала семенные канальцы.

По истечении 12 дней исследователи обнаружили, что клетки не просто выжили, но даже трансформировались в несколько специальных клеток, которые участвуют в производстве спермы.

На данный момент учёные заняты тем, чтобы «научить» напечатанные клетки производить полноценную сперму. Для этого они намерены «подкармливать» их различными питательными веществами, которые стимулировали бы факторы роста.

В случае, если эксперимент завершится полным успехом, то около 15% пар, которые не могут зачать детей из-за бесплодия, смогут воспользоваться оплодотворением яйцеклетки через процедуру ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение).