На AliExpress выросло число российских продавцов

Самый активный темп роста зафиксирован в категории еда и электроника. Так, всего за шесть месяцев товаров данной продукции стало больше в 23 раза и в 24 соответственно. В AliExpress Россия рост показателей локального маркетплейса связывают с поиском продавцов новых каналов онлайн-продаж, что также может быть обусловлено карантинными мерами.