Наука и технологии
Сегодня 12:32
На AliExpress выросло число российских продавцов
Теперь их более 22 тысяч
Представители AliExpress Россия поделились информацией о том, что на площадке выросло число российских продавцов.
Сообщается, что к концу прошлого месяца с AliExpress сотрудничают более 22 тысяч отечественных продавцов. Они предлагают покупателям более 3,5 млн товаров.
По сравнению с весной эти показатели выросли в два раза: в марте на платформе было 10 тысяч продавцов с ассортиментом из 1,5 миллиона товаров.
Самый активный темп роста зафиксирован в категории еда и электроника. Так, всего за шесть месяцев товаров данной продукции стало больше в 23 раза и в 24 соответственно. В AliExpress Россия рост показателей локального маркетплейса связывают с поиском продавцов новых каналов онлайн-продаж, что также может быть обусловлено карантинными мерами.