На Алтае нашли антибактериальную слизь

В ходе экспедиции в Ленточные боры (Алтайский край), учёные обнаружили новый вид грибообразных протистов, которые напоминают слизь. Эти протисты содержат более 100 различных биологически активных веществ, многие из которых обладают сильным антибактериальным действием. Это значимое открытие было сообщено Минобрнауки.

Исследователи из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, Анастасия Власенко и Вячеслав Власенко, совместно с коллегой из-за рубежа, описали этот новый вид грибообразных протистов. Он отличается от ранее известных видов по морфологическим особенностям, которые были изучены с помощью светового и сканирующего электронных микроскопов. Новый вид имеет сетчатые споры, плёнчатую оболочку-перидий и расширяющуюся вверху колонку, похожую на древнегреческую амфору, поэтому он получил название stemonitis amphorocolumella.

Учёные отмечают, что экстракты, получаемые из плодовых тел и плазмодиев этих грибообразных протистов, содержат более 100 биологически активных веществ, многие из которых обладают сильным антибактериальным действием, включая эффект против устойчивых к антибиотикам штаммов золотистого стафилококка. Это открытие может способствовать разработке новых лекарств против устойчивых бактерий.

Молекулярно-генетические исследования подтвердили, что обнаруженный вид является новым для науки. Подобные слизевики обычно имеют небольшие плодовые тела, высотой всего несколько миллиметров. Они обитают в почве, листовой подстилке, валежной древесине и коре живых деревьев, питаясь главным образом бактериями и дрожжами. Слизевики играют важную роль в процессе разложения органического вещества, оказывая значительное влияние на популяцию бактерий и дрожжей, а также служат источником пищи для различных насекомых.