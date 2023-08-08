На Алтае порозовел ледник

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) обнаружили, что из-за массового цветения красных водорослей в Республике Алтай порозовел ледник Водопадный.

Скорее всего, это снежная хламидомонада, считает руководитель экспедиции, заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев.

Такого массового скопления водорослей, окрашивающих лед в розовый и красный цвет, не наблюдалось более десяти лет. Гляциолог опасается, что это явление может ускорить процесс таяния одного из ледников группы Актру, которые и без того демонстрируют быструю потерю массы. Изменение цвета льда, наблюдаемое в районе вершины Купол трех озер, приводит к снижению альбедо — отражающей способности ледника, защищающей его от избыточного нагревания.