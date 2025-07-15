На Алтае построят туркомплекс с помощью 3D-печати

Как сообщил главный конструктор компании «Смарт билд» Илья Медведев, строительство начнется летом 2026 года. На первом этапе задействуют два 3D-принтера, а в дальнейшем могут подключить еще два. Каждый принтер будет обслуживать бригада из трех-четырех человек.

В состав комплекса войдет более 15 жилых домов, сферический ресторан, спа-центр и многофункциональное здание для мероприятий на 200 человек. Также предусмотрены спортивные и детские площадки вдоль набережной реки Бия.

Использование 3D-печати позволит сократить сроки строительства и расходы примерно на 30%. Технология не только ускоряет процесс, но и снижает затраты на рабочую силу.