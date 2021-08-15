На Аляске активизировались одновременно три вулкана

Как отмечает источник, всё это пока не говорит об опасности для близлежащих населённых пунктов и авиасообщения. Тем не менее, учёные намерены проследить весь цикл извержений и связи с общей сейсмической и вулканической активностью вблизи Аляски и Алеутской дуги.

Также отмечается, что регион, в котором активизировались вулканы известен как Тихоокеанское «огненное кольцо», расположен на границах нескольких тектонических плит, которые постоянно сталкиваются и смешиваются друг с другом. Неудивительно, что в какой-то момент вулканы дают о себе знать. «На Аляске много вулканов, и обычно мы видим в среднем одно извержение в год, три извержения одновременно — это не так часто, но такое случается», — отметил специалист из вулканической обсерватории Аляски Мэтью Лоуэн.