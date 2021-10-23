На Аляске появится экспериментальный ядерный реактор США

Так, согласно имеющимся данным, военно-воздушные силы (ВВС) страны построили план, согласно которому на базе Эйлсон в Аляске будет размещён экспериментальный ядерный реактор. Финальный этап реализации проекта намечен уже на 2027 год.

Планируется, что новая установка заменит угольную электростанцию. Её эксплуатация характеризуется не иначе как «экологически, логистически и финансово трудной». Также ожидается, что подобные ядерные реакторы в будущем будут успешно применяться для обеспечения энергетической устойчивости в труднодоступных регионах.

Отметим, что по данным наших зарубежных коллег, на базе Эйлсон прямо сейчас содержатся различные истребители. В том числе F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.