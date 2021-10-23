На Аляске появится экспериментальный ядерный реактор США

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На Аляске появится экспериментальный ядерный реактор СШАТам же, где сейчас содержатся сразу несколько моделей истребителей
Аляска уже достаточно давно является американской территорией. Несмотря на это, свежие планы США на эту землю не могут не беспокоить.
Так, согласно имеющимся данным, военно-воздушные силы (ВВС) страны построили план, согласно которому на базе Эйлсон в Аляске будет размещён экспериментальный ядерный реактор. Финальный этап реализации проекта намечен уже на 2027 год.
Планируется, что новая установка заменит угольную электростанцию. Её эксплуатация характеризуется не иначе как «экологически, логистически и финансово трудной». Также ожидается, что подобные ядерные реакторы в будущем будут успешно применяться для обеспечения энергетической устойчивости в труднодоступных регионах.
Отметим, что по данным наших зарубежных коллег, на базе Эйлсон прямо сейчас содержатся различные истребители. В том числе F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.
Источник: The Drive