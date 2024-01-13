На Amazon «Политика OpenAI» не позволила выводить корректные названия товаров

На экране пользователи видели следующую надпись: «Извините, но я не могу выполнить запрос, поскольку он противоречит политике использования OpenAI». Оказалось, что неправильная обработка алгоритмов ИИ привела к тому, что ChatGPT вместо названия вставлял в описание товаров предупреждение о нарушении политики OpenAI.

Уточняется, что многие продавцы, чтобы сократить время заполнения карточек, используют для этого ChatGPT.