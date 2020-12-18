На американские лаборатории по ядерному оружию напали хакеры

Кибератаки были замечены в сетях, принадлежащих ряду подразделений Минэнерго США и NNSA. В том числе нападкам хакеров подверглись сети лабораторий Сандии и Лос-Аламоса в Нью-Мексико и Вашингтоне. На данный момент специалисты ведут работы, направленные на выяснение, доступ к каким именно данным был получен злоумышленниками.

”На данный момент расследование показало, что вредоносное ПО было изолировано для деловых сетей и не повлияло на важные функции национальной безопасности, в том числе и на Национальное управление США по ядерной безопасности”, - сообщила представитель Минэнерго Шэйлин Хайнс.